Ostereierschießen auf neuen elektronischen Anlagen in Elze

Elze. Am Mittwoch, 28. März, findet ab 18 Uhr für alle Elzer Kinder und Jugendliche das diesjährige Ostereierschießen im Schützenhaus Elze statt. Startgeld wird nicht erhoben. Für Kinder und Jugendliche, die Nichtmitglied im Verein sind, ist eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern erforderlich. Die Kinder von sechs bis zwölf Jahren schießen mit zwei Lichtpunktanlagen, während die Jugendlichen von 13 bis 21 Jahren mit dem Luftgewehr um die Ostereier schießen. Das Kreativteam hat sich Gedanken gemacht, um die Zeit bis zur Siegerehrung um circa 19.30 Uhr kurzweilig zu gestalten.

Wer Lust hat eine interessante Sportart zu entdecken, der ist am Mittwoch, 28. März, im Schützenhaus Elze herzlich willkommen.

Am Donnerstag, 29. März, ab 19 Uhr sind alle Elzer Bürger, Vereinsmitglieder und Freunde ab dem 21. Lebensjahr gefragt, sich beim Schießen um die Ostereier zu messen. Sportlicher Ehrgeiz mit ein bisschen Glück, Spannung und Geselligkeit erwartet die Teilnehmer im Schützenhaus Elze. Geschossen wird mit dem Luftgewehr sitzend aufgelegt auf den neuen elektronischen Anlagen. Eierpreise für alle und das traditionelle Eieressen läuten die Osterfeiertage im Schützenhaus Elze ein. Weiterhin wird die Kleine Diana für alle Mitglieder des Vereins ausgeschossen. Der Schützenverein freut sich auf eine rege Beteiligung aller Elzer Bürger.