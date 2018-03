Ostereiersuchen

Mellendorf. Am Sonnabend, 31. März, um 14 Uhr, veranstaltet der Verein der Gartenfreunde ein Ostereiersuchen auf seinem Vereinsgelände an der Hermann-Löns-Straße unterhalb des Fernmeldeturmes für die Kinder der Mitglieder und Freunde des Vereins. Treffen ist am Gemeinschaftshaus. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt. Nach dem Ostereiersuchen soll bei einem gemütlichen Kaffeetrinken im Gemeinschaftshaus die Veranstaltung einen schönen Ausklang auf das Osterfest finden.