Osterfeier des Schützenvereins Meitze

Osterfeier des Schützenvereins Meitze

Meitze. Am Donnerstag, 29. März, ab 19 Uhr (Beginn für Kinder bereits um 18 Uhr) findet der Wettbewerb um die Osterwanderscheibe des Schützenvereins Meitze im Vereinsheim auf dem Hofgrundstück der Gaststätte Langehennig an der Dorfstraße statt.

Jedes Vereinsmitglied und alle Meitzer Einwohner ab 16 Jahren haben die Möglichkeit, die liebevoll gefertigte Osterwanderscheibe für ein Jahr in den Besitz zu nehmen und damit das eigene Haus zu dekorieren. Der Wettbewerb um die Osterwanderscheibe beginnt um 19 Uhr und soll gegen 21 Uhr beendet werden. Im Anschluss findet dann die Preisverleihung statt.

Ferner wird für die Vereinsmitglieder ein Oster-Wanderpokal (Damen und Herren, bester Teiler) ausgeschossen, alle übrigen Teilnehmer kämpfen nach Lust und Laune um Eierpreise (wer gewinnt die meisten Eier). Das Ostereierpreisschießen kostet für Erwachsene 2,50 Euro pro Satz.

Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren auf einen spannenden Wettbewerb und viele Teilnehmer. Damit niemand hungrig oder durstig nach Hause geht, werden natürlich auch Speisen und Getränke „rund um das Ei“ angeboten (Spiegeleier mit Speck oder Salami auf frischem Brot), die sicherlich ihre Abnehmer finden werden. Auch für die „kleinen“ Gäste wird ausreichend gesorgt sein. Als Besonderheit wird in diesem Jahr „Muttis“ Eierlikör angeboten. Zusätzlich wird Bier vom Fass und diverse alkoholfreie Getränke angeboten. Die Spiegeleier werden in diesem Jahr kostenlos ausgegeben. Also bitte ausreichend Hunger mitbringen. Die Kinder des Vereins und aus den Dörfern der Wedemark tragen einen eigenen Wettbewerb um entsprechende Eierpreise aus, die sicherlich um ein paar Süßigkeiten ergänzt werden. Für alle Kinder ist eine kostenfreie Teilnahme an dem Preisschießen möglich. Der Wettbewerb für die Kinder beginnt bereits um 18 Uhr und soll gegen 19 Uhr beendet sein.

Die Kinder im Alter bis elf Jahre bestreiten den Wettbewerb mit einem Lichtpunktgewehr, welches einen völlig ungefährlichen Lichtpunkt in das Ziel leitet. Die Altersklasse zwischen zwölf und 16 Jahren sowie die Erwachsenen nutzen eine klassische Druckluftwaffe. Natürlich wird für eine entsprechende Aufsicht am Stand gesorgt. Die Siegerehrung der Kinder mit Preisverleihung findet gegen 19.30 Uhr statt. Über ein zahlreiches Erscheinen der Meitzer Bürger würden sich die Organisatoren des Schützenverein sehr freuen.