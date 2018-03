Osterspaziergang für die ganze Familie

Scherenbostel. Das Seminaraktionszentrum lädt am Montag, 2. April, zu einem lockeren Osterspaziergang ein. Alle Zwei- und Vierbeiner, die Freude am Laufen durch die Natur haben, sind herzlich willkommen. Die Länge der Strecke wird vor Ort mit den Teilnehmern abgestimmt. Start ist am Ostermontag um 11 Uhr am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Ansprechpartnerin ist Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13.