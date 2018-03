Osterstand der SPD-Abteilung Elze

Elze. Die Mitglieder der SPD-Abteilung Elze stehen am Sonnabend, 24. März, von 9 bis 12 Uhr mit ihrem Stand wie jedes Jahr wieder am Netto-Markt in Elze, um dort kleine Osteraufmerksamkeiten für Groß und Klein zu verteilen. Die Organisatoren freuen sich über zahlreiche Besucher und interessante Gespräche.