Panoramatour

Mellendorf (ma). Am Donnerstag, 2. März, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um 9.45 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit der S-Bahn in den Deister. Ab Egestorf geht es mit dem Bus weiter nach Nienstedt und von dort wandert die Gruppe auf der Sonnenseite des Deisters zehn Kilometer nach Lauenau. Hier ist vor der Rückfahrt eine Einkehr möglich. Die Fahrkarte (Zone 3) besorgt jeder selbst. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Für sie fällt ein Vereinsobolus von drei Euro an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber möglich beim Wanderleiter Martin Wolgast per Voicemail unter (0 32 12) 3 68 69 34.