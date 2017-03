Passion in St. Martini

Brelingen. Auch in diesem Jahr wird es in der Passionszeit besondere Andachten in der St.-Martini-Kirche geben, jeweils am Freitag um 19 Uhr im Altarraum der Kirche. Die Termine für 2017 sind 17., 24., 31. März und 7.April. Die Andachten stehen in diesem Jahr unter dem Thema „Letzte Worte“. Von Jesus letzten Worten kann man in der Bibel lesen, aber auch von vielen anderen Menschen kennen wir solche Sätze, die im Angesicht des Todes gesagt worden sind. In der Woche nach den Andachten wird am Gründonnerstag, 13. April, wieder das Tischabendmahl in der Brelinger Kirche gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr. Nach dem eigentlichen Abendmahl tauschen sich die Besucher bei einem gemeinsamen Imbiss in Gesprächen und bei Geschichten über das Gehörte aus. Alle Menschen aus den Gemeinden sind herzlich willkommen.