PC-Kurse für Senioren beginnen wieder

Neuer Raum im vhs-Gebäude in Bissendorf

Bissendorf. In einer neuen Umgebung geht’s weiter mit den PC Kursen für Senioren. In der Wedemärker Geschäftsstelle der VHS, Bissendorf, Am Mühlenberg 15, ist ein Computerraum mit entsprechender Ausstattung und sechs PC-Plätzen und einem Trainer-Arbeitsplatz ausgestattet. Das schon bekannte Trainer-Team setzt sich zusammen aus Paul Büchner, Rolf Reupke, Karin Kuhlmann – sie ist neu im Team mit einem eigenen Angebot – und Sieglinde Lindemann.Eine Kurseinheit umfasst in der Regel 10 Wochentage mit je 1,5 Stunden. Das Angebot Im Einzelnen: Rolf Reupke, Telefon: 05130/3158, eMail: Rolf.reupke@gmx.debietet an: montags 9 Uhr bis 10.30 Uhr: DiaShow mit Apha Soft 10 für Fortgeschrittene , Beginn ab 16. Januar 2017mittwochs 9 Uhr bis 10.30 Uhr: Grundkurs Bildverarbeitung, DiaShow mit Apha Soft 10 für Anfänger, Beginn ab 18. Januar 2017alternativ – wenn Interesse besteht – Grund-Kurs PC für AnfängerPaul Büchner, Telefon: 05130/2018, eMail: p.m.meitze@t-online.debietet an:montags 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr: Bildbearbeitung mit Adobe Elements 11 für Fortgeschrittene, Beginn ab 16. Januar 2017mittwochs 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr: Grundkurs PC mit Speichern Bildbearbeitung mit Adobe Elements 11 für Anfänger, Beginn ab 18. Januar 2017Sieglinde Lindemann, eMail: lindemann.s@arcor.debietet an:dienstags 9 Uhr bis 10.30 Uhr: Windows 10 für Umsteiger nur mit eigenem Laptop Inhalte: Grundlagen, was ist neu, Apps, neues Fotoarchiv – ohne Internet - Beginn ab 17. Januar 2017; die Gruppe ist belegt. Anmeldungen erst wieder ab März 2017 möglich.dienstags 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr: Windows 7 mit eigenem Laptop oder am vorhandenem PC Inhalte: Grundlagen, Internet & Co., speichern und wiederfinden Beginn ab 17. Januar 2017; die Gruppe ist belegt. Anmeldungen erst wieder ab März 2017 möglich.Karin Kuhlmann, Telefon: 0171/7571191, eMail: ka.kuhlmann@t-online.defreitags 9 Uhr bis 10.30 Uhr: Internet-Kurse für Einsteiger Teil 1 Beginn ab 10. Februar 2017freitags 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr: Internet-Kurse für Einsteiger mit Vorkenntnissen Teil 2 Beginn ab 10. Februar 2017Anmeldungen und weitere Fragen besonders zum Inhalt richten Sie bitte unmittelbar an die jeweils genannten Trainer.