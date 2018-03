Unterhaltsamer Nachmittag an der Elzer Kirche

Elze. Die Kirchengemeinde und ihr Freundeskreis „Pfarrscheune“ und die „Kirche mit Kindern“ veranstalten auch in diesem Frühjahr wieder gemeinsam einen Pfarrscheunen-Aktionstag am Sonntag, 25. März, ab 11 Uhr. Alt und Jung, Alleinstehende, Paare und Familien sind eingeladen zu einem unterhaltsamen Nachmittag rund um die Elzer Pfarrscheune. Geboten wird: Nistkasten- und Insektenhausbau für Jung und Alt, Bau von Insektenraketen, Osterdekorationen gestalten, Geschichten rund um die Pfarrscheune, Informationen über in aktuellen Ausbauprojekte der Pfarrscheune (Wasser- und Abwasserleitungsverlegung, sowie die Gestaltung der Sanitäranlagen). Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und frischen Waffeln gesorgt. Es wird außerdem herzlich eingeladen, das Kuchenbüfett mit selbst gemachten Torten zu unterstützen, die bis 14 Uhr am 25. März in der Pfarrscheune abgegeben werden können. Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich willkommen.