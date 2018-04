Pflanzenmarkt und Wiesenflohmarkt

Berkhof. Der Verein Schöner Leben Berkhof-Plumhof-Sprockhof lädt herzlich ein zum traditionellen Pflanzenmarkt und auch zum Wiesenflohmarkt. Auf dem Pflanzenmarkt kann alles „rund um den Garten“ getauscht, verkauft oder gekauft werden. Außerdem ist es der perfekte Ort, um sich mit anderen Hobbygärtnern und Pflanzenbegeisterten auch bei einer Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen auszutauschen, neue Ideen zu sammeln und Informationen einzuholen. Auf dem neuen Wiesenflohmarkt kann alles, was raus muss, angeboten werden, ähnlich wie bei den beliebten Garagenflohmärkten. Dieser Markt befindet sich auf demselben Gelände und auch hier lädt der Kuchen-/ Kaffeestand ein. Beide Märkte finden am Sonnabend, 21. April, von 14 bis 17 Uhr auf der Feuerwehrwiese in Berkhof, Auf den Raden statt. Anmeldungen bitte getrennt an: Pflanzenmarkt bei Gaby Popillas unter der Telefonnummer (0 51 30) 3 66 63 und Wiesenflohmarkt bei Sabrina Schmidt unter (0 51 30) 5 84 94 36.