Pflegegrad beantragen – einfacher als erwartet

Sprechstunden für Hilfesuchende im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Besonders alte Menschen stehen seit der Umstrukturierung der Pflegestufen in Pflegegrade vor vielen Rätseln und Fragen. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark bietet Sprechstunden mit Informationen über den Ablauf der Beantragung und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge für Pflegegrade. Über die Rechte möglicher Nutznießer informiert der gemeinnützige Verein Senioren Engel – Wedemark im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6. Auch die Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen ist kostenlos, ehrenamtlich und vertraulich. Die Einhaltung von Schweigepflicht und Datenschutz ist dabei selbstverständlich.Die nächsten Sprechstunden „Informationen über den Ablauf, der Beantragung und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge für Pflegegrade“ findet wieder am Freitag, 3. November, von 15 bis 17 Uhr und am Montag, 6. November, jeweils von 13 bis 15 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 statt.Anfang 2017 ist ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt worden und die Anwendung eines neuen Begutachtungsverfahrens, um Pflegebedürftigkeit zu ermitteln. Ein Pflegegrad kann für die Unterstützung bei geänderten Lebensumständen durch die Hilfe der Krankenkassen beziehungsweise Pflegekassen in Form eines erteilten Pflegegrades hilfreich sein, der kranken und alten Menschen zusteht. Weitere Auskunft unter Freiwilligenagentur Wedemark, Telefon (0 51 30) 9 74 31 44.