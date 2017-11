Pflegegrad beantragen – Einfacher als gedacht

Hilfesuchende erhalten Unterstützung im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Besonders alte Menschen stehen seit der Umstrukturierung der Pflegestufen in Pflegegrade vor vielen Rätseln und Fragen. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark bietet Sprechstunden mit Informationen über den Ablauf der Beantragung und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge für Pflegegrade. Oftmals ist möglichen Betroffenen nicht klar, wie einfach es sein kann, sich bei der Krankenkasse anzumelden. Über die Rechte möglicher Nutznießer infor- miert der gemeinnützige Verein „Senioren Engel – Wedemark“ im Mehrgenerationenhaus am Gilborn 6. Auch die Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen ist kostenlos, ehrenamtlich und vertraulich. Die Einhaltung von Schweigepflicht und Datenschutz ist dabei selbstverständlich.Die Sprechstunden „Informationen über den Ablauf, der Beantragung und Hilfe beim Ausfüllen der Anträge für Pflegegrade“ findet wieder am Freitag, 1. Dezember, von 15 bis 17 Uhr und am Montag, 4. Dezember, von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mellendorf (in der Berthold-Otto-Schule) stattfinden. Weitere Auskunft gibt es bei der Freiwilligenagentur Wedemark, Telefon (0 51 30) 9 74 31 44.