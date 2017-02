PINX-Workshop

Computerspiele und Animationen selbst gemacht

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 18. März, können Kinder ab zehn Jahren in der Kunstschule PINX ein eigenes Computerspiel oder eine Animation programmieren. Zunächst können die Teilnehmer aus ihren Ideen eine eigene Gamestory entwickeln und ein Gamedesign entwerfen. Das Ganze wird dann einfach mit Scratch programmiert, einem grafischen Editor, der extra für Kinder und Einsteiger entwickelt wurde. Dabei können die Teilnehmer alleine oder auch im Team arbeiten. Am Ende kann das Spiel sogar auf eine Internetplattform geladen werden, damit es überall gespielt und vorgezeigt werden kann. Interessierte Erwachsene sind ebenfalls willkommen. Der Workshop geht von 10 bis 16 Uhr und wird von Henrik Berthold geleitet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Ab sofort ist außerdem die Anmeldung zu den Osterferienangeboten möglich. In der Woche vom 10. bis 13. April gibt es wieder einen bunten Mix aus verschiedenen Kursangeboten für Kinder von vier bis zwölf Jahren. Weitere Informationen finden Interessierte im aktuellen Programmheft der Kunstschule PINX oder auf der Internetseite www.kunstschule-pinx.de.Nach den Osterferien soll außerdem der Stachelschweinchen-Kinderchor wieder neu beginnen. Jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr können Kinder ab vier Jahren gemeinsam mit der Dozentin Laisa Quittkat Lieder singen und sich am musikalischen Spiel erfreuen. Damit es mehr Spaß für alle macht, werden noch ein paar Stimmen benötigt.Bei Fragen können Interessierte sich in der Kunstschule PINX unter der Nummer (0 50 71) 40 26 anrufen oder eine E-Mail an info@kunstschule-pinx.de schreiben.