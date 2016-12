Pkw-Aufbruch

Mellendorf. Am Sonntag zwischen 18.50 und 20.20 Uhr wurde Am Freizeitpark auf dem Parkplatz gegenüber der Eishalle in Mellendorf ein Pkw aufgebrochen. Während des Eishockeyspiels gelangten Unbekannte mittels Herausziehen des Türschlosses der Beifahrertür in den Pkw VW Golf und entwenden aus dem Inneren das Autoradio mit Touchscreen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.