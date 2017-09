Pkw zerkratzt

Mellendorf. In der Zeit zwischen Donnerstag, 14. September, 22.25 Uhr und Freitag, 15. September, 9.30 Uhr, kam es am Roye-Platz zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die Motorhaube des abgestellten Fahrzeugs wurde mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges zerkratzt. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro.