Alleinerziehendentreff lädt ins MGH ein

Mellendorf. In der Weihnachtsbäckerei duftet es lecker nach Plätzchenteig, Zuckerguss, Schokolade, Zimt und Zucker. Deshalb möchte der Alleinerziehendentreff nicht nur mit Kindern, sondern auch mit den Wedemärker Senioren Plätzchen backen. Am Dienstag, 12. Dezember, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr wird in die Küche des MGH (Gilborn 6) zum Plätzchen ausstechen, backen, verzieren und naschen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich um eine Teigspende wird gebeten. Natürlich kann sich im Anschluss jeder eine Tüte Kekse mitnehmen. Bei Fragen steht der Alleinerziehendentreff unter Telefon (0 51 30) 9 69 01 80 oder per E-Mail mail@anderthalb-wedemark.de zur Verfügung.