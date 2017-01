Plätze frei bei vhs-Kurs

Die oder Der soll mich kennenlernen

Region. Am Freitag, 17. Februar, bietet die vhs Hannover Land einen Kurs „Die oder Der soll mich kennenlernen“ (V.-Nr. S651234) in Neustadt, VHS (Weiterbildungszentrum), Goethestraße 11/13, an. Nicht nur die Anforderungen in der Arbeitswelt werden immer anspruchsvoller, auch die Erwartungen an die Bewerbung werden immer höher. Wie kann man eine Person von sich überzeugen, die man gar nicht kennt. Oder doch? Heute ist es umso wichtiger, sich den Spielregeln der Kommunikation und denen des Arbeitsmarktes hinzugeben. Welches sind die Alleinstellungmerkmale, mit denen man sich von Mitbewerbern abhebt? Wie gelingt die passgenaue Bewerbung? Dazu muss man erkennen, was der zukünftige Arbeitgeber sucht und mit ihm in den Dialog gehen, obwohl er noch nicht mit einem spricht. Diese Unterhaltung soll in einem gefälligen aber auffälligen und professionellen „Ambiente“ stattfinden, das heißt die Do‘s und Don‘ts der schriftlichen Bewerbung – inhaltlich wie formal werden beachtet, auch die Form der Bewerbung individuell überdacht. Exkurse in die Potentialanalyse, ins Selbstmarketing und in DIN 5008 sowie in die Regeln der Kommunikation und Selbstorganisation helfen den Teilnehmenden dabei, in Fallarbeit die Bewerbungsphase zu managen und darüber hinaus im Bewerbungsgespräch eine gute Figur zu machen. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Unterlagen, wenn vorhanden, auf einem USB-Stick mitzubringen. Der Kurs findet am Freitag von 18 bis 19.30 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr statt und kostet 47 Euro. Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 23, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.