Planenschlitzer

Gailhof. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben auf dem Gelände des Autohofes (DKV) in Gailhof, Hessenweg, unbekannte Täter die Plane eines Sattelzuges aufgeschnitten und sechs Laubbläser der Marke Gardena entwendet. Während der Tat muss der Fahrer in seinem Führerhaus geschlafen haben.