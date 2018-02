Planungsgruppe trifft sich

Bissendorf. Am 5. Mai wird in Mellendorf auf dem Fritz-Sennheiser-Platz eine Europakundgebung ab 11 Uhr stattfinden. Die Planungsgruppe trifft sich am Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr im Bürgersaal zu Bissendorf. Fragen könnenunter der E-Mail Barbara@ Deitenbeck.de gestellt werden.