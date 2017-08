Plattdeutscher Gottesdienst

Heidekreis. Am Sonntag, 20. August, lädt die Kirchengemeinde Düshorn-Ostenholz zu einem Gottesdienst in plattdeutscher Sprache ein. Pastor i. R. Christian Steinwede wird sowohl die Predigt als auch die Gebete und Lesungen in volksnahem Plattdeutsch vortragen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr im Alten Gemeindehaus in Düshorn.