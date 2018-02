Plattdeutsches Theater

„Uns Pastor is de Beste“ auf dem Saal von Knop´s Restaurant „Zur Post“ am Sonntag 25. Februar, um 10 Uhr (mit Frühstücksbüfett) und am Sonntag, 4. März, um 10 Uhr (ebenfalls mit Frühstückbüfett). Karten sind erhältlich unter Telefon (0 50 72) 4 84.Zum Inhalt: Der Pastor Jörg Kröter wird vom Hamburger Kietz in ein kleines Dorf irgendwo in Norddeutschland versetzt. Hier muss er sich mit allerlei Problemen seiner neuen Gemeindemitglieder auseinandersetzen. Es wird schwierig, als er Besuch von seinen Freunden aus Hamburg bekommt: Hella, Sozialarbeiterin, die Jörgs Lebensgefährtin ist und Bernd, sein Freund, der homosexuell ist. Die pensionierte Lehrerin Walburga von Müllerbach verlangt Disziplin und Respekt im Dorf. Hella, die gebürtig aus dem Dorf stammt, hat sich überwunden, ihren Freund Jörg in dem Dorf zu besuchen, denn sie hat ein großes Problem mit ihrer Mutter Cäcilie Meyer-Müllerbach. Weitere Infos gibt es unter www.theater.nienburg.de.