Plattdeutsches Theater in der Wedemark

Laienspielgruppe Preciosa aus Rodewald zu Gast

Mellendorf. Zu der schon Tradition gewordenen plattdeutschen Theaterveranstaltung laden die Wedemärker NaturFreunde in die Aula der Grundschule Mellendorf ein, diesmal am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr. Wie in den Vorjahren ist die Laienspielgruppe Preciosa aus Rodewald zu Gast, diesmal mit derKomödie von Michael Cooney „Geld in'n Büdel – miteens Getüdel“.Zum Inhalt: Eric Swan bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er andere Lösungen, um seine Kosten zu decken. Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada ausgewanderten Untermieter. Oder finanzielle Zuschüsse für diverse andere hilfsbedürftige Hausbewohner, die ihm so einfallen. Da bietet der Sozialstaat doch etliche Möglichkeiten. Und während Linda noch glaubt, Eric ginge jeden Morgen zur Arbeit, bringt dieser eine Lawine staatlicher Hilfsbereitschaft ins Rollen. Von Alters-, Invaliden-, Unfall- und Frührente, Schlechtwetter-, Kranken-, Wohn- und Kindergeld bis zur Schulmilch lässt er nichts aus. Als dann eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht die Lawine über ihm zusammenzubrechen.Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde, Mellendorf oder über telefonische Vorbestellung bei Werner Altschaffel unter (0 51 30) 58 24 49 sowie an der Tageskasse. Die Veranstalter empfehlen aus den Erfahrungen der Vorjahre, den Vorverkauf zu nutzen.