Plattdeutsches Theater in der Wedemark

Laienspielgruppe kommt in Knop´s Restaurant

Abbensen. Die Theatergruppe Erichshagen-Wölpe präsentiert ihr neues plattdeutsches Laienspiel am Sonntag, 5. März, um 10 Uhr in Knop´s Restaurant „Zur Post“ in Abbensen. Karten inklusive Frühstücksbüfett können unter Telefon (0 50 72) 4 84 reserviert werden. Die Aufführung am 26. Februar, ebenfalls ins Knop´s Restaurant, ist bereits ausverkauft.Zum Inhalt der Komödie „Internetleevde“: Susi Lüders (gespielt von Hendrikje Pfohl) feiert ihren 25. Geburtstag. Ihre allein stehende Mutter Gisela (Hilke Köller) und ihre drei Tanten (Gudrun Dommel, Annegret Haßfeld und Ilona Dreppenstedt) machen sich Sorgen, denn Susi hat noch immer keinen Mann, geschweige denn einen Freund. Gerne würde sie übers Internet Bekanntschaften knüpfen, doch leider hat sie neben fehlenden Kenntnissen nicht mal einen PC. Unerwartete Hilfe kommt von Herrn Schwarz (Dirk Krumdieck), einem Feriengast ihrer Mutter, der sich anbietet, Susi zu helfen. Die Tanten vermuten jedoch, dass dieser Mann ein lang gesuchter Heiratsschwindler ist. Doch als Herr Schwarz ein gut gehütetes Geheimnis der Tanten ans Tageslicht bringt, wird alles noch mysteriöser. Per Internet lernt Susi schließlich ihren vielversprechenden Traummann kennen, der sich allerdings sehr bald als Albtraum entpuppt. Und auch Herr Schwarz ist alles andere als ein Heiratsschwindler.Weitere Spieler sind Norbert Lechmann als Onkel Krischan Möhlmann und Nils Dreppenstedt als Sascha Witt, einem weiteren Feriengast.