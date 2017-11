Podiumsdiskussion zur Zukunft der Schützenfeste

Eine Feier für alle Ortsteile – Schnapsidee oder Chance?

Bissendorf. Im Rahmen des Festivals „Wie?Jetzt! Demokratie, Frieden, Freiheit“ lädt die Gemeinde Wedemark zu einer Podiumsdiskussion zur Zukunft von Schützenfesten ins Bürgerhaus, Am Markt 1 in Bissendorf ein. Am Freitag, 17. November, von 18 bis 19 Uhr debattieren Harald Welzer von „Die offene Gesellschaft“, Christiana Böttcher, stellvertretende Kreisschützenmeisterin und Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark.Die Schützenfeste in den Ortschaften der Wedemark leiden alle unter denselben Symptomen: Die Veranstalter beklagen seit Jahren einen starken Besucherrückgang und die Feste werden für die ausrichtenden Vereine nicht mehr finanzierbar. Neue Konzepte wie das Oktoberfest „Wedemärker Wiesn“ wachsen zu einer erfolgreichen Konkurrenz heran. Unter der Leitung von Bettina Montazem wird über die mögliche Zukunft der Schützenfeste in der Wedemark gesprochen. Was wäre nötig, damit Wedemärker Schützenvereine sich für ein gemeinsames Schützenfest zusammentun könnten? Welche Barrieren müssen dafür überwunden werden? Welche Chancen für die Vereine und die Gemeinde könnten sich aus einem gemeinsamen Schützenfest entwickeln? Das sind Fragen, die die Experten auf dem Podium diskutieren werden. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Der Eintritt ist frei.