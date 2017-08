Podiumsgespräch

Wennebostel. An vielen Orten unserer Welt ist die Bundeswehr im Einsatz. Diese Auslandseinsätze erfordern weitreichende politische Entscheidungen, die dann unter höchsten Belastungen von den Soldaten der Bundeswehr umgesetzt werden. Hendrik Hoppenstedt, Mitglied des Bundestages, und Brigadegeneral Udo Schnittker, Kommandeur und Feldjägerführer der Bundeswehr, werden in einem Podiumsgespräch am Donnerstag, 31. August, Stellung zum Einsatz der Bundeswehr in den Krisengebieten der Welt beziehen. Das Gespräch wird von Editha Lorberg, Landtagsabgeordnete und CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende, moderiert. Im Anschluss an das Podiumsgespräch können die Zuhörer Fragen an General Schnittker und Hendrik Hoppenstedt richten. Die Veranstaltung findet im Gasthaus Bludau, Alter Postweg 8 in Wennebostel ab 20 Uhr statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Vor dem Podiumsgespräch, um 19.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder der CDU Wedemark zu einer offenen Mitgliederversammlung, um einen Mitgliederbeauftragten zu wählen. Interessierte Nichtmitglieder können an der kurzen Versammlung gerne teilnehmen.