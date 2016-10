Pokalschießen

Gailhof. Der Schützenverein Sichere Hand Gailhof gibt seine Termin für das letzte Quartal 2016 bekannt: Pokalschießen am 23. Oktober von 11 bis 16 Uhr, Halloween-Schießen am 4. November ab 19 Uhr, Preisskat und Kniffelturnier am 12. November ab 18.30 Uhr, Weihnachtsfeier im Jugend- und Gästehaus der Region am 27. November und das Nikolausschießen am 2. Dezember ab 19 Uhr.