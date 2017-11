Pokerturnier

Mellendorf. Am Sonnabend, 18. November, wird ein neues Texas Hold‘em Pokerturnier im „Herzblut“ Mellendorf stattfinden. Die Teilnahmegebühr pro Person liegt bei 15 Euro, inklusive eines leckeren Chili con Carne für das leibliche Wohl. Gespielt wird an mehreren Tischen, je nach Personenanzahl. Die Regeln werden noch bekannt gegeben. Anmeldung und Infos unter Telefon (0 51 30) 6 09 94 59. Zu finden ist die Herzblut Sport- und Musikbar an der Industriestraße 37.