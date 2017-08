Polizei sucht Zeugen

Einbruchsdiebstähle aus Kfz

Mellendorf. Insgesamt vier Pkw waren in der Nacht zum Freitag in Bissendorf Ziel von bislang unbekannten Tätern. Dabei wurden in der Straße Flassworth ein BMW und ein Mercedes-Benz gewaltsam geöffnet und daraus das Lenkrad und das fest verbaute Navi (BMW), beziehungsweise das Lenkrad (MB) entwendet. Bei einem an der Burgwedeler Straße abgestellten BMW entwendeten die Täter ein fest eingebautes Navi. Aus einem Mercedes-Benz, der Am Alten Freyhof abgestellt war, wurde das Lenkrad gestohlen. Alle Fahrzeuge waren auf der Straße beziehungsweise frei zugänglich auf Privatgrundstücken abgestellt. Außer bei dem Fahrzeug in der Burgwedeler Straße wurde in allen Fällen jeweils eine Seitenscheibe aufgehebelt.An dem BMW in der Burgwedeler Straße konnten keine augescheinlichen Beschädigungen festgestellt werden.Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.