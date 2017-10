Posaunenchor sucht fortgeschrittene Blechbläser für den Weihnachtsgottesdienst

Bissendorf. Alle fortgeschrittenen Blechbläser (Jugendliche und Erwachsene), die gern den Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember um 18 Uhr in der St. Michaeliskirche in Bissendorf musikalisch mitgestalten möchten, sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit dem Bissendorfer Posaunenchor unter der Leitung von Angelika Müller ab sofort mittwochs, 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindesaal, Am Kummerberg, zu proben und diesen besonderen Gottesdienst vorzubereiten. Für die Trompeten sind C- und B-Stimmen vorhanden. Der Posaunenchor Bissendorf freut sich auf zahlreiche Mitspieler. Weitere Infos bei Angelika Müller unter corno.angelika@web.de.