Preisschießen

Gailhof. Der Schützenverein „Sichere Hand“ Gailhof lädt ein zum Preisschießen am Freitag, 22. September, von 19.30 bis 21 Uhr (Meldeschluss ist 21 Uhr) und am Sonntag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr (Meldeschluss ist 17.30 Uhr). Am Sonntag findet im Anschluss die Siegerehrung statt. Teilnehmen dar jeder Bürger ab 14 Jahren. Minderjährige Nichtmitglieder dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Formulare sind vor Ort erhältlich. Als Preis winken ein Reisegutschein, diverse andere Gutscheine, Rehbraten und viele andere Überraschungen.