Preisschießen und Wurstessen

Scherenbostel. Der Schützenverein Scherenbostel lädt alle Vereinsmitglieder und Einwohner von Scherenbostel, Wiechendorf und Schlage-Ickhorst zum Preisschießen und Wurstessen in das Schützenhaus ein. Erster Termin ist Freitag, 10. November, ab 20 Uhr – Preisschießen und der zweite Termin ist Freitag, 17. November, ab 18 Uhr – Preisschießen und Wurstessen.

Die Einladung gilt auch für die Kranzniederlegung am Volkstrauertag, 19. November, um 15 Uhr am Ehrenmal in Wiechendorf. Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung.