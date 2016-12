Produkte aus eigener Fertigung

Mellendorf. Schüler der Berthold-Otto-Schule aus Mellendorf bieten am Freitag, 16. Dezember, von 9 bis 12.30 Uhr vor dem REWE-Markt Zwingmann am Burgweg Quittengelee, Spatzennistkästen, Fledermaushöhlen und Kochbücher aus eigener Herstellung an.