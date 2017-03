Publikum wird mit einbezogen

Stimmorchester Hannover mit Workshop beim WinterJazz

Brelingen. Zum Abschluss des diesjährigen WinterJazz ist am Sonnabend, 18. März, um 20 Uhr das Stimmorchester Hannover in St. Martini Brelingen zu Gast.Was geschieht, wenn sich die Profisänger der Hannoveraner Jazz- und Popszene zusammentun und ihre Kreativität und Stimmkraft in einem innovativen Projekt bündeln? Frei von Noten und sonstigem kompositorischen Gerüst entstehen Klangkunstwerke aus dem Moment heraus, verwandeln sich Circle Songs in freie Improvisationen und Stimmexperimente. Das Ensemble besticht durch seine Spontaneität und Wandelbarkeit, vertont Bilder und Gedichte und lässt auch das Publikum aktiv am Geschehen teilhaben. Das Stimmorchester tritt in Brelingen auf mit Claudia Burghard, Karin Grabein, Martin Jordan, Linus Kasten, Lara Lübbe, Friedemann Petter, Britta Rex, Anja Ritterbusch und Victor Vysotsky.Der von Mitgliedern des Stimmorchesters geleitete Workshop Vocal Impro für bis zu 40 Teilnehmer findet am gleichen Tag statt. Unter dem Motto „Kurzweil & Vielfalt – Lass dich improvisieren“ steht der Spaß an Klangexperimenten und Kreativität im Vordergrund. Die Workshop-Ergebnisse werden im Rahmen des Abend-Konzertes präsentiert. Es sind noch einige Teilnehmerplätze frei. Interessenten ab 14 Jahre können sich per E-Mail melden.Veranstalter des WinterJazz sind Kulturverein Brelinger Mitte und Orgelbauverein St. Martini Brelingen in Kooperation. Weitere Informationen bietet die Homepage www.winterjazz-brelingen.de. Konzertkarten sind bei Bücher am Markt Bissendorf, Buchhandlung von Hirschheydt Mellendorf, dem Freitagsbüro der Brelinger Mitte sowie an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen und Workshop-Anfragen sind per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com möglich.