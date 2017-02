Puppentheater

Abbensen. Am Donnerstag, 2. März, um 16 Uhr wird das Puppenspiel „Die verhexte Eisprinzessin“ in Knop´s Restaurant Zur Post an der Alten Zollstraße aufgeführt. Was die Eisprinzessin im Puppenspiel, was circa 50 Minuten dauern wird, erlebt mit dem Schneemann Olaf, mit der Hexe und dem Kasperle, das werden die kleinen und großen Zuschauer dann sehen. Einlass ist 30 Minuten vor Spielbeginn.