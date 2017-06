Radtour zum Spargelessen

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Mittwoch, 14. Juni, zu einer Radtour nach Fuhrberg ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. In Fuhrberg wird Herr Garms den Radlern in einer kleinen Führung einige Besonderheiten des Ortes näher bringen. Um 19 Uhr ist dann ein großer Tisch beim Spargelhof Heuer für alle Teilnehmer reserviert. Wer nicht mit dem Fahrrad fahren möchte, kann gerne direkt zum Spargelessen kommen. Friedhelm Beimdiek, Telefon (0 51 30) 37 31 30, oder Heidemarie Leide, Telefon (0 51 30) 26 92, freuen sich auf ihre Anmeldung. Der Seniorennachmittag findet am 14. Juni aufgrund der Radtour nicht statt.