Rasende Kisten in Abbensen

Viertes Seifenkistenrennen am 18. Juni

Abbensen. Bald ist es wieder soweit: Am Sonntag, 18. Juni, werden sich zum vierten Mal wagemutige Rennfahrer in ihren tollen Kisten auf der Strecke von der Windmühle zur Obermühle heiße Duelle liefern. Ab 10 Uhr beginnt die Abnahme der Fahrzeuge, der Rennstart ist für circa 13 Uhr vorgesehen. Die Startbedingungen und alle weiteren Informationen können unter www.abbensen-dvv.de eingesehen beziehungsweise unter Telefon/WhatsApp (01 76) 39 07 14 35 angefordert werden. Das Abbensener Seifenkistenrennen wird vom Dorfverschönerungsverein ausgerichtet und hat sich in kürzester Zeit zu einer sehr erfolgreichen Veranstaltung entwickelt. Dabei steht nicht nur der sportliche Erfolg im Vordergrund, Spaß und Kreativität sind mindestens ebenso wichtig. Die meisten Kisten sind selbst gebaut, wozu sicher eine ganze Portion technisches Wissen und handwerkliches Geschick erforderlich ist. Daneben sollen die „Rennwagen“ aber auch möglichst originell aussehen. Für die „schönste Kiste“ gibt es auch in diesem Jahr einen Pokal zu gewinnen. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, neben Bratwurst und anderen herzhaften Speisen gibt es Kaffee und Kuchen – alles selbst gemacht und gespendet.Anmeldungen sind auch noch am Renntag bis 10 Uhr möglich, Interessenten werden aber herzlich gebeten, sich möglichst frühzeitig anzumelden.