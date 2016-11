Ratssitzung

Mellendorf. Die erste öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark

findet am Montag, 14. November, um 19 Uhr im Schulzentrum Mellendorf, Forum, am Fritz-Sennheiser-Platz 2 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Pflichtenbelehrung und förmliche Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren, die Wahl der oder des Ratsvorsitzenden, der Erlass einer Geschäftsordnung, Informationen über die im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen, die Wahl der ehrenamtlichen Vertreterinnen oder Vertreter des Bürgermeisters, die Bildung der Ausschüsse des Rates, die Bestellung der Vertreter der Gemeinde Wedemark in Unternehmen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen sowie die Antragstellung einer offenen Ganztagsschule an der Grundschule Elze zum Schuljahr 2017/2018, die Antragstellung einer offenen Ganztagsschule an der Grundschule Am Steinkreis Hellendorf zum Schuljahr 2017/2018 und die Antragstellung einer offenen und teilgebundenen Ganztagsschule an der Grundschule Resse zum Schuljahr 2017/2018.