Ratssitzung

Bissendorf. Die 2. öffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 5. Dezember, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Bestellung der Vertreter der Gemeinde Wedemark in Unternehmen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen, die Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung und Auftragsvergabe für die Lieferung und Montage einer Brandmeldeanlage und einer Sicherheitsbeleuchtung in dem Gebäude Am Langen Felde 15 sowie der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017.