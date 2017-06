Ratssitzung

Bissendorf. Die 6. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 12. Juni, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Ernennung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters, Anträge von Schülern aus dem Planspiel „Pimp Your Town“, der Jahresabschluss 2009, das

Konzept zur Umnutzung der Berthold-Otto-Schule in ein Mehrgenerationenhaus, der

Bebauungsplan Nr. 08/04 „Celler Straße“ in Gailhof, der Bebauungsplan Nr. 04/28 „Hinrich-Braasch-Straße“ im Gemeindeteil Bissendorf sowie der Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Isernhagen zur Übertragung der örtlichen nichttechnischen Prüfung in der Gemeinde Wedemark.