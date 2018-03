Ratssitzung

Bissendorf. Die elfte öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 5. März, um 20 Uhr, Bürgersaal des Bürgerhauses, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Ernennung eines Ortsbrandmeisters - Ortsfeuerwehr Oegenbostel, der Jahresbericht des Gemeindebrandmeisters Maik Plischke, die Vorstellung Rechnungsprüfungsamt Isernhagen-Wedemark, Cornelia Erxlebe, der Bebauungsplan Nr. 07/21 „Farnkamp-Süd“ im Gemeindeteil Elze; der Bebauungsplan Nr. 08/07 „Celler Straße – östliche Ergänzung“ im Gemeindeteil Gailhof, die Satzung zur Änderung der Satzung über die Kindertagespflege in der Gemeinde Wedemarksowie die Änderung der Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die in der Trägerschaft der Gemeinde Wedemark stehenden Schulen. Weiterhin geht es um Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Asylbewerbern durch die Gemeinde sowie die Fortführung und Bestandsschutz für die Berthold-Otto-Schule.