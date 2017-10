Reformationsandacht der Grundschule Resse

Resse. Erstmals ist die gesamte Grundschule Resse in die Kapernaumkirche eingeladen. Denn dort wird am Freitag, 3. November, um 9 Uhr ein Schulgottesdienst zum Reformationstag gefeiert. Die Schüler haben im Unterricht die verschiedenen Aspekte der Reformation vor 500 Jahren vorbereitet. Eine wesentliche Erkenntnis Luthers ist, dass Gottes Liebe ist ein Geschenk ist, für das die Menschen nichts leisten müssen. Das wird in Spielszene und durch die Lutherrose verdeutlicht werden. Pastorin Wibke Lonkwitz und Organistin Bettina Kober begleiten den Gottesdienst.