Reisebericht mit Uwe Kinzel

Unbekannter Iran – Im abenteuerlichen Nordosten

Bissendorf. Am Freitag, 4. November, entführt Uwe Kinzel Interessierte mit einem Reisebericht in den Iran. Ab 20 Uhr schildert und zeigt er im Bürgerhaus in Bissendorf seine Eindrücke und Erlebnisse von seiner Reise den nordöstlichen Landesteil.Der Iran ist ein weitgehend unbekanntes Land. Nicht nur, was seine politische Situation, sondern auch das Land selbst, seine Landschaften und Kulturen angeht. Uwe Kinzel hat deshalb den Norden des Irans mit seinem Reisekumpanen Dieter Dingler für mehrere Wochen bereist. Der erste Vortrag der zwei Reisebeschreibungen konzentriert sich dabei auf den nordöstlichen Landesteil.„Teheran, Zanjan, Soltaniye“ … Aus den Städten mit ihren Bazaren heraus geht es in die wilde Gebirgsregion des „Alborzgebirges“ bis hin zur berüchtigten „Assassinenfestung Alamut“. Hier residierte ab dem 11. Jahrhundert der „Alte vom Berg“, der als Oberhaupt der „Haschischesser“, die erste Terrororganisation der Weltgeschichte leitete. Das nächste Ziel, das „Kaspische Meer“, wird über wilde Pisten, wenig bekannte „Sinterterrassen“ und vulkanische Auswirkungen erreicht. Immer am Wegesrand: Zeichen der uralten Kultur Irans oder Persiens. In der „Turkmenischen Steppe“ begeben sich beide auf eine mehrtägige Suche nach einem gewaltigen, über 500 Meter weiten, „Schlammvulkan“, der selbst den Einheimischen praktisch unbekannt ist.Ziel der Reise ist schließlich die heilige Pilgerstadt der „Schiiten“ im Iran: „Mashhad“. Hier wird das Grab des achten von insgesamt zwölf Imanen, „Reza“ verehrt. Zusammen mit dem Besuch des Grabschreines des Revolutionsführers „Khomeini“ in Teheran – wo die beiden einen hochgestellten „Mullah“ trafen – ist dies der Höhepunkt in der Berührung mit dieser Form des Islam. Besucher können ein nahezu unbekanntes Iran entdecken, häufig auch falsch verstandenes, aber immer faszinierendes Land mit Uwe Kinzel in diesem außergewöhnlichen Dia-Vortrag mit Live-Kommentar. Der Eintritt im Vorverkauf beträgt sieben Euro, an der Abendkasse neun Euro. Senioren bezahlen im Vorverkauf fünf Euro und an der Abendkasse sieben Euro. Schüler, Auszubildende, Studenten und Besitzer der Region-S-Karte bezahlen fünf Euro. Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.proticket.de, telefonisch über die pro Ticket-Hotline (02 31) 9 17 22 90 und bei Vorverkaufsstellen des ProTicket Systems (laporte, Kaufhof) erhältlich. Außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen Foyer im Rathaus, Bücher am Markt und Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und im Ticket Shop Am Eisstadion.