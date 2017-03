Reiterflohmarkt

Berkhof (eg). Am Sonntag, 19. März, findet auf dem Reiterhof Bertram von 14 Uhr bis 16 Uhr der beliebte Reiter-Flohmarkt in der Reithalle statt. Die Standgebühr für einen mitgebrachten Tisch beträgt einen selbst gebackenen Kuchen oder fünf Euro. Infos und Anmeldung bei Uta Rabbe unter Telefon (01 72) 5 45 06 42. Für die Teilnahme an Reitabzeichen, wie der Basispass oder ein Reitabzeichen (RA1 bis RA5), kann sich per Mail unter info@rfv-berkhof.de angemeldet werden.