Repair Café in Mellendorf

Neue Interessenten sind herzlich willkommen

Mellendorf. Das Repair Café Wedemark bietet seine kostenlosen Dienste wieder an am Sonnabend, 1. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Großgruppenraum des Schulzentrums statt. Fachleute werden mit vielseitiger Expertise sachkundig helfen,technische Probleme zu lösen. Kaffee und Kuchen werden wie immer ebenfalls angeboten. Wer defekte Elektro-Kleingeräte, PC's, Handies und Smartphones, Textilien, Nähmaschinen, Espresso- und Kaffeemaschinen, Gartengeräte, Fahrräder, Spielzeug und ähnliches hat, kann sie zu der Veranstaltung bringen, um siegemeinsam zu reparieren wenn dies möglich ist. Kleinmöbel und andere Holzteile sollten im Voraus angemeldet werden, damit sich die Reparateure hinsichtlich der erforderlichen Werkzeuge vorbereiten können. Verbrauchsmaterial und Ersatzteilewerden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern genommen.Neue Interessenten zur Mitarbeit sind jederzeit herzlich willkommen. Gern lädt das Repair Café auch Schüler der höheren Jahrgänge zur Mitarbeit ein; sie sind möglicherweise insbesondere in den IT-Bereichen (Soft- und Hardware) versiert oder sonst technisch „vorbelastet“ und bereit, ihre Fähigkeiten nützlich zumachen. Wer Kenntnisse in den genannten Bereichen hat oder in den Bereichen Organisation und Service helfen möchte, kann mitmachen; lediglich für den Elektrobereich wird eine einschlägige Berufsausbildung vorausgesetzt. Während der Veranstaltung gibt es Gelegenheit, sich über den Hintergrund, Zweck und weitere Einzelheiten zu informieren. Weitere Infos auch bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.