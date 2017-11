Repair Café Wedemark am 2. Dezember in Bissendorf

Bissendorf. Das Repair Café Wedemark ist wieder aktiv am Sonnabend, 2. Dezember, im Jugendtreff in Bissendorf, Am Mühlenberg 27 (hinter der Mehrzweckhalle) und bietet die Gelegenheit, kostenlos gemeinsam Reparaturen durchzuführen. Interessierte können sich auch einfach sachkundigen Rat von Fachleuten holen. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr sind die Reparateure bereit, um fachmännisch und kostenlos zu helfen. Kaffee und Kuchen werden wie immer ebenfalls angeboten.

Defekte Elektro-Kleingeräte, PCs, Handys und Smartphones, Textilien, Nähmaschinen, Gartengeräte, Spielzeug und ähnliches können gebracht werden, um sie gemeinsam zu reparieren. Fahrräder werden wegen der räumlichen Verhältnisse und der kalten Witterung nicht repariert. Kleinmöbel und andere Holzteile sollten im Voraus angemeldet werden, damit sich die Reparateure hinsichtlich der erforderlichen Werkzeuge vorbereiten können. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen.

Der Terminkalender für das kommende Jahr ist fast komplett und kann demnächst auf der Seite www.repaircafe-wedemark.de abgerufen werden, und wie in der Vergangenheit versteht sich das Repair Café als „Wanderzirkus“, der sich umlaufend in den größeren Ortsteilen der Wedemark präsentiert.

Wer sich für die Mitarbeit in der Initiative Repair Café Wedemark interessiert, ist eingeladen, sich währen der Veranstaltung über den Hintergrund, Zweck und weitere Einzelheiten zu informieren. So erhält man einen Eindruck von der lockeren und entspannten Atmosphäre unter den Aktiven, abseits von Leistungs- und Kostendruck im Berufsalltag.

Weitere Informationen unter www.repaircafe-wedemark.de oder bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.