Resse trifft sich unterm Lichterbaum

Resse. Zum mittlerweile zwölften Mal sorgt der Verein Bürger für Resse für einen Lichterbaum auf dem Resser Dorfplatz. Vereinsmitglieder treffen auch in diesem Jahr die nötigen Vorbereitungen, damit am Sonnabend, 2. Dezember, also wie üblich am Vortag des ersten Advent, ab 16.30 Uhr alle Einwohner Gelegenheit haben, bei Kakao, Glühwein, Waffeln und Schmalzbroten die Adventszeit zu eröffnen. Der Vereinsvorstand hofft auch diesmal auf eine gute Beteiligung.