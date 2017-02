Restkarten für Löns-Revue

Buchholz. Für die Löns-Revue am kommenden Sonnabend, 4. März, 19.30 Uhr in Buchholz an der Aller gibt es noch einige Restkarten. Der Hademstorfer Autor Heinrich Thies rezitiert und liest aus seinem Buch „Mein Herz gib wieder her“ über Lisa und Hermann Löns – begleitet von Johnny Groffmann. Der renommierte Musiker setzt mit seinem Gesang, am Klavier oder mit der Gitarre musikalische Akzente ganz unterschiedlicher Art und hat zudem einige Löns-Texte neu vertont. Die Besucher können sich also auf einen unterhaltsamen, aber auch inhaltlich spannenden Abend freuen, der den Heidedichter Löns in einem neuen Licht zeigt und zudem ein Schlaglicht auf seine zweite Frau Lisa wirft – eine Übersetzerin, Autorin, Pazifistin und Frauenrechtlerin der ersten Stunde. Die Karten kosten acht Euro und sind entweder an der Abendkasse oder über die Buchhandlung Gramann in Schwarmstedt erhältlich.