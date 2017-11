Revival-Party steigt im M1

Star-DJ „Mr. TC“ in Mellendorf am Start

Mellendorf. Mit der M1-Revival-Party startet das M1 mit einer echten Kultveranstaltung in die Discosaison 2017/18. Neben dieser Veranstaltung der Spitzenklasse ist es auch immer wieder die M1-Heiligabendparty, die nach wie vor hunderte Partybegeisterte Besucher anzieht. Jetzt am Sonnabend, 4. November, wird es „Mr. TC“ sein, der für die altbekannte angesagte Revival-Stimmung im M1 sorgen wird. „Ich werde meine alten Schallplatten, die ich noch aus alten M1-Zeiten habe, mitbringen und original auf den Plattenteller bringen, aktuelle Hits sind natürlich auch ein Muss“, so T.C.. Alles ist vorbereitet, alles ist angerichtet: das M1-Revival kann starten.