Ringelnatz und Morgenstern

Veranstaltung mit Musik beim imago-Kunstverein

Bissenodrf. Wir alle haben Gedichte von ihnen in der Schule kennengelernt: Das Reh im Park, Die Ameisen, Der Lattenzaun, Der Bumerang, Das Wiesel, Der männliche Briefmark. Viele kennen den witzig-grantigen Kuttel Daddeldu von Ringelnatz und vielleicht auch Morgensterns Palmström. Wer aber waren die beiden Dichter, die oft in einem Atemzug genannt oder gar verwechselt werden: Ringelstern und Morgennatz? Worin unterscheiden sie sich? Gibt es Unterschiede in ihren Texten? In einer fröhlich-besinnlichen Veranstaltung mit Musik rezitiert Wolfgang Menzel bekannte und weniger bekannte Texte der beiden herausragenden Dichter des Komischen. Aber es werden auch Einblicke gegeben in ihr Schaffen in der bewegten Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf die großen Dichter des Komischen wie Ernst Jandl, Heinz Erhardt und Robert Gernhardt – und nicht zuletzt in ihre „Tragik des Lebens“.Der Vortrag wird von Manolis Stagakis virtuos am Akkordeon begleitet. Manolis Stagakis wurde 1984 auf Kreta geboren. Er studierte Höhere Musiktheorie und Bajan am Philippos-Nakas- Konservatorium in Athen. Er nahm an zahlreichen Seminaren und Meisterkursen in Italien und Deutschland teil.Er setzte sein Studium an der Musikhochschule Hannover in der Klasse von Elsbeth Moser fort und schloss sein Masterstudium mit Bestnote ab. Seit 2011 ist er Mitglied der griechischen Musikgruppe „Mandragoras“ in Hannover. 2012 gründete er das Akkordeon-Quartett Téssares, mit dem er den ersten Preis bei der International Competition in Pula, Kroatien, gewann. 2013 wurde er „Yehudi Menuhin“ – Stipendiat bei Live Music Now Hannover. Seit 2015 unterrichtet er an der „Musikschule Schaumburger Märchensänger“ in Bückeburg sehr erfolgreich seine Akkordeon- und Klavierklasse. In der Saison 2015/2016 spielt er verschiedene Werke mit dem „Theater Lüneburg Orchester“. Natürlich ist der Weinhof Negenborn auch wieder mit dabei. Einlass am Freitag, 9. Dezember, ist um 18.30 Uhr. Reservierungen per Telefon unter (0 51 30) 9 54 98 53 oder E-Mail info@imago-kunstverein.de.Kartenverkauf beim imago-Kunstverein, Am Markt 1 in Bissendorf.