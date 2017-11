Rock´n Help in Mellendorf

Benefizkonzert mit Bands aus der Region

Mellendorf. Ein Benefizkonzert mit dem Namen „Rock´n Help“, bei dem Bands aus der Reion spielen, startet am Sonnabend, 25. November, um 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6. Der Erlös kommt dem Kinderpflegeheim in Mellendorf zugute. Die Bands Forward, Stark Strom, Staub, Waterpistol Drive By, Necessary, Wiltwexel und Fourhead werden mit von der Partie sein. Während des gesamten Konzertes können für zwei Euro Lose gekauft werden. Bei der Tombola gibt es interessante Preise zu gewinnen, unter anderem ein signiertes Trikot der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Der Hauptgewinn ist ein Rundflug mit einem Ultraleichtflugzeug. Alle Preise wurden von lokalen Unternehmen zur Verfügung gestellt.Die Idee für dieses besondere Konzert ist beim Sommerfest des Bissendorfer Jugendtreffs entstanden. Einige Musiker und Eltern wollten ein Benefizkonzert veranstalten und somit etwas für Hilfsbedürftige tun. Aus dieser Idee entstand Rock´n Help. Um das Projekt noch erfolgreicher zu machen, gibt es in den Auftrittspausen eine Versteigerung signierter „Schätzchen“ von bekannten Stars. Somit unterstützt zum Beispiel Heinz Rudolf Kunde die Aktion mit einer signierten Lederjacke, Xavier Naidoo, Nena, Beatsteaks und Beginner, Scorpions, Rammstein, Oliver Kalkofe, Cro, Lena Meyer Landruth, Nicolas Kiefer und viele andere sind ebenfalls dabei.